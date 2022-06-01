Индия продолжает хорошо зарабатывать на российской нефти, пока Запад вводит эмбарго и ограничивает поставки. Переработанные российские нефтепродукты Нью-Дели продает, в том числе, и Европе, пишет Reuters.

Частные индийские нефтеперерабатывающие заводы, такие как Reliance и Nayara, были в числе крупнейших покупателей российской нефти в этом году, приобретая ее с очень большой скидкой.

При этом они получают очень большие прибыли, перерабатывая дешёвую российскую нефть и продавая полученные из неё нефтепродукты на экспорт. В том числе покупателям в Европе, которые сейчас бойкотируют импорт энергоносителей из России.

Данные Refinitiv Eikon показали, что Индия купила около 62,5 млн баррелей российской нефти с момента вторжения Москвы в Украину 24 февраля — более чем в три раза больше, чем за тот же период в 2021 году.