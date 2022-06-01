Уход с поста премьер-министра Великобритании в условиях роста цен в стране и ситуации в Украине нельзя назвать ответственным решением. Об этом глава британского правительства Борис Джонсон заявил в интервью газете Telegraph в среду, 1 июня.

«Я много и долго думал об этом, и я просто не могу представить, как мой уход в отставку в нынешней ситуации может считаться ответственным решением», – сказал Джонсон.

Согласно изданию, многие полагают, что в ближайшее время премьер-министру Великобритании могут вынести вотум недоверия. Он потерял поддержку большинства членов парламента от Консервативной партии, лидером которой он является. Возможно это произойдет уже на следующей недели, предполагает газета.

В среду еще одно издание сообщило, что Джонсону грозит вотум недоверия из-за «культуры пьянства» во время коронавирусных ограничений. Это связано с отчетом о незаконных вечеринках, в котором говорится, что премьер министр много пил и проявлял неуважение к обслуживающему персоналу. Тем не менее Джонсон отказался уходить в отставку после публикации доклада о вечеринках.

Джонсон столкнулся с серьезной критикой и угрозой потерять свой пост после скандала вокруг вечеринок в правительственной резиденции в период локдауна по всей Великобритании. Ситуация стала хуже, когда стало известно о еще двух вечеринках накануне похорон принца Филиппа, когда в стране был объявлен национальный траур. Позже Джонсон принес извинения и оплатил штраф.