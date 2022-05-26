Пашинян на встрече с послом США в Армении Лин Трейси заявил о важности «четкой позиции» Вашингтона по вопросу Карабаха.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян отметил, что Армения руководствуется повесткой установления мира в регионе и ценит продолжительное содействие международных партнеров этому процессу.

Трейси заявила, что США «продолжат содействие Армении в реализации демократических реформ, в урегулировании проблемы Нагорного Карабаха и установлении региональной стабильности».