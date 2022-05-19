Пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС потушили пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Физули в Насиминском районе Баку.
Данную информацию приводит МЧС.
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В МЧС поступила информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Физули в Насиминском районе Баку. Сразу после поступления информации пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС прибыли на место происшествия.
Данную информацию приводит МЧС.
Мероприятия по тушению огня продолжаются.
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