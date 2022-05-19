Пожарные Государственной службы пожарной охраны МЧС потушили пожар в четырехэтажном жилом доме на улице Физули в Насиминском районе Баку.

Данную информацию приводит МЧС.

***

В МЧС поступила информация о пожаре в четырехэтажном жилом доме на улице Физули в Насиминском районе Баку. Сразу после поступления информации пожарные Государственной службы пожарной охраны и спасатели Службы спасения особого риска МЧС прибыли на место происшествия.

Данную информацию приводит МЧС.

Мероприятия по тушению огня продолжаются.