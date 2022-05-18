Сегодня Азербайджан на 100% обеспечивает свою энергетическую безопасность и обеспечивает энергетическую безопасность многих других стран, в том числе членов Европейского Союза.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев в своем выступлении на азербайджано-литовском бизнес-форуме.

Глава государства сказал: «Мы экспортируем нефть, газ, электроэнергию и продукты нефтехимии. В наших планах большое увеличение экспорта газа, электроэнергии и нефтехимии. Что касается экспорта нефти, то сегодняшние параметры нас и потребителей удовлетворяет. В то же время, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, очевидно, что потребность Азербайджана в энергоресурсах будет больше, чем когда-либо. В этом году мы уже начали энергетический диалог между Азербайджаном и Европейским союзом. Она охватывает многие области — нефть, газ, электричество, водород и возобновляемые источники энергии.