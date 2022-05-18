Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик прибыл с визитом в Азербайджан.

Он провел встречу в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.

В рамках визита генеральный директор посетит Бакинский государственный университет.