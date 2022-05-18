Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик прибыл с визитом в Азербайджан.
Он провел встречу в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
В рамках визита генеральный директор посетит Бакинский государственный университет.
Генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед аль-Малик прибыл с визитом в Азербайджан.
Он провел встречу в Министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана.
В рамках визита генеральный директор посетит Бакинский государственный университет.
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