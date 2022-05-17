Рамзан Кадыров, глава российской Чечни, в очередной раз попал в новости. Но вот в какой роли — вопрос открытый. Рамзан Ахматович, как уже писал Minval.az, решил прочитать нравоучения… президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. «Дону» Кадырову не понравилась инициатива Турции об эвакуации находящихся в «Азовстали» украинских солдат.

Анкара, напомним, действительно предложила вывезти людей с завода «Азовсталь» на своем корабле. Как теперь становится известно, идею высказали еще две недели назад в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Суть идеи разъяснил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын: солдат доставляют в порт Бердянска, а уже оттуда морем — в Стамбул. В Турцию уже вылетели члены семей бойцов «Азова» — поблагодарить Эрдогана за поддержку.

И вот теперь против выступает Рамзан Ахматович Кадыров. Оказывается, «если мусульмане России с огорчением восприняли новость о том, что Турция — мусульманская страна — помогла Украине поставкой беспилотников «Байрактар», то представьте, насколько остро они восприняли сообщение о готовности Турции эвакуировать ярых противников и очернителей Ислама?» И вообще, как уверен президент Чечни, «азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии». После чего советует Эрдогану: «Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания».

Вряд ли «главнокомандующий тик-ток-войсками» устроил такое по своей инициативе. Судя по всему, Кадыров вновь послушно исполняет волю Кремля. Только вот история в результате получается очень некрасивая. Кадыров выступает против сугубо гуманитарной миссии: вывезти с завода гражданских и раненых бойцов. Что уже само по себе против правил и обычаев ведения войны. Более того, сегодня, как подчеркивают в Киеве, именно Россия блокирует все попытки вывезти людей с завода «Азовсталь». По последним сообщениям, российские военные сегодня пытаются заблокировать выход из подземных бункеров. И это не просто стремление «добить». Москву не на шутку волнует то внимание, с которым мировая общественность следит за гуманитарной катастрофой на заводе «Азовсталь» — и это при нынешней «информационной блокаде». Здесь отдают себе отчет, что после эвакуации бойцов «Азова» начнется волна интервью и пресс-конференций. И стремятся этого не допустить — как умеют и как считают для себя приемлемым. Пребывая в полной уверенности, что мертвые уже ничего не расскажут.

Здесь уместно посоветовать кремлевским пропагандистам ознакомиться…ну хотя бы с историей Брестской крепости. Чтобы понимать: «Азовсталь» — не тот случай, где даже мертвые будут молчать.

Но вот пытаться повлиять на ситуацию при помощи «Дона» Рамзана Кадырова — это даже не маневр отчаяния. В Кремле могут, конечно, считать Рамзана Ахматовича своим «неофициальным представителем» на «мусульманском» направлении и даже поручать ему деликатные миссии, а еще играть на тех симпатиях, которые испытывают «на мусульманской улице» к Чечне. Не беремся судить, работала ли эта схема лет 10 назад, но сегодня для всего мира Кадыров — не более чем «пехотинец Путина», и не суть важно, как его зовут — Рамзан Ахматович, Иван Петрович или Аршак Гургенович. Когда сей персонаж пытается учить политике Эрдогана, остается только вспоминать басни дедушки Крылова вообще и классический сюжет «слона и Моськи» в частности. Но в случае с Кадыровым есть своя специфика и своя предыстория. Напомним: в декабре 2021 года в турецком городе Керфез открыли парк имени Джохара Дудаева, что вызвало у Рамзана Ахматовича весьма бурную реакцию —он обвинял президента Турции в поддержке террористов, в том, что тот «меняет свои убеждения за спиной России» и т.д., а в конце пообещал увековечить в Грозном имя Абдуллы Оджалана. В Турции словоизлияния Кадырова, разумеется, проигнорировали, сам «Дон» про свои обещания увековечить имя главаря террористической группировки РКК тоже забыл, в Москве обращение Кадырова назвали «эмоциональным». Скандал пусть с трудом, но все же замяли. Обращаться к Эрдогану после той публичной истерики в соцсетях — уже нонсенс. Рассчитывать, что вопли Кадырова будут услышаны — тем более.

А серьезная дипломатия — она посложнее постановочного «пиф-паф» в «Тиктоке».

Нурани, обозреватель Minval.az