Чеченский лидер Рамзан Кадыров обратился к турецкому президенту Реджепу Эрдогану, в команде которого ранее сообщили о готовности эвакуировать находящихся в «Азовстали» украинских защитников.

«Если мусульмане России с огорчением восприняли новость о том, что Турция — мусульманская страна — помогла Украине поставкой беспилотников «Байрактар», то представьте, насколько остро они восприняли сообщение о готовности Турции эвакуировать ярых противников и очернителей Ислама?», — отметил Кадыров.

«Обращаюсь к президенту Турции Реджепу Эрдогану: азовцы — убийцы и безбожники, которых сейчас вам хотят представить в качестве невинных жертв российской агрессии. Не дайте себя обмануть преступникам, которые хотят с вашей помощью избежать суда и заслуженного наказания», — подчеркнул он.