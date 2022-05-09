Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

На вопрос, правда ли отменена воздушная часть парада в Москве, Песков ответил утвердительно.

«Да», — сказал он.