Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, правда ли отменена воздушная часть парада в Москве, Песков ответил утвердительно.
«Да», — сказал он.
Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На вопрос, правда ли отменена воздушная часть парада в Москве, Песков ответил утвердительно.
«Да», — сказал он.
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