Состоялось служебное совещание под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова. Как сообщили в Министерстве обороны, в совещании участвовали заместители министра, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиры воинских объединений.

Министр обороны довел до участников совещания задачи, поставленные президентом, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

На совещании был проведен подробный анализ оперативной обстановки на азербайджано-армянской государственной границе и в Карабахской экономической зоне, даны конкретные поручения по усилению материально-технического, инженерного и другого боевого обеспечения подразделений, совершенствованию служебно-боевой деятельности и повышению бдительности личного состава.

Генерал-полковник З.Гасанов дал указания командующим родами войск в связи с повышением интенсивности мероприятий по боевой подготовке, учений и тренировок, передал соответствующие поручения по укреплению боевых позиций и окоп, а также по поддержанию путей снабжения в постоянном рабочем состоянии.