Генеральная репетиция парада, посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади в Москве.

Как передает корреспондент АПА, по площади прошли около 11 тысяч военнослужащих — парадные расчеты суворовских училищ, высших военных учебных заведений, военнослужащих-женщин, видов и родов войск, а также других силовых ведомств и казачьего войска.

По Красной площади проехали легендарный танк Т-34-85, броневики «Тайфун», боевые машины пехоты и танки Т-72Б3М, Т-90М и Т-14 «Армата». Также вдоль кремлевской стены проследовали БТР-82А, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», ракетные комплексы «Искандер-М» и самоходные артиллерийские орудия «Мста-С».

Также были продемонстрированы комплексы и системы ПВО «Тор-М2», «Бук-М3» и С-400, тягачи Урал-63704, которые провезли боевых роботов «Уран-9». После них по Красной площади проехали три пусковые установки ракетных комплексов «Ярс», а закрыли колонну три БТР «Бумеранг».

Фарид Акберов