В Москву «для важных переговоров» с российскими официальными лицами прибыла делегация ХАМАСа во главе с Мусой Абу Марзуком. В состав делегации также вошли Фатхи Хамад, Хусам Бадран и представитель ХАМАСа в Москве (имя не названо). Об этом пишет портал Newsru.co.il.

По словам источника издания Safa, делегация ХАМАСа проведет ряд встреч с руководителями МИД России и другими официальными лицами. Планируется обсудить ситуацию в Иерусалиме, события «на палестинской арене» и двусторонние отношения между Россией и ХАМАСом.

Safa подчеркивает, что нынешний визит делегации ХАМАСа в Москву проходит на период, когда в российско-израильских отношениях наблюдается заметная напряженность из-за войны в Украине.

Информацию, опубликованную агентством Safa, позже подтвердил хамасовский «Палестинский информационный центр», опубликовавший в качестве иллюстрации снимок, на котором показаны Муса Абу Марзук и заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов, которые держатся за руки как старые друзья.