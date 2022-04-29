Москва продолжает играть роль «жандарма информационного пространства». Теперь решением «Роскомнадзора», точнее, «Роскомпозора» заблокирован еще один азербайджанский информационно-политический сайт — Сaliber. Напомним: еще раньше такой цензуре подверглись и наш сайт Minval.az, и oxu.az, и haqqin.az.

Излишне напоминать, что наказали российские чиновники прежде всего российских же граждан, лишив их доступа к объективной и непредвзятой информации. В-третьих, в современном мире с его IT-технологиями такую блокировку не так уж сложно обойти, особенно зная, и что такое VPN, «даркнет» и прочие хитрости. А в сегодняшних реалиях такая блокировка — это, по сути, признание профессионального мастерства. Тем более понятно, что этот шаг «Роскомпозора» еще раз подтвердил, что Москва безнадежно проигрывает «информационную войну» на украинском треке, а падение популярности «спецоперации» даже внутри страны всерьез тревожит власти.

Однако куда важнее другое: Москва опять продемонстрировала, что пытается цензурировать информационное пространство других стран и диктовать азербайджанским журналистам, как им освещать, к примеру, украинскую войну, с какими экспертами беседовать, о чем писать, а о чем — ни-ни.

И уж тем более заслуживают внимания методы, которыми РФ ведет эту самую информационную войну, особенно когда ее проигрывает. К сожалению, блокировка — это не самый жесткий вариант. Ракетный удар по киевской телевышке оставляет здесь мало сомнений.

И тем более об этих методах хорошо осведомлены в Азербайджане, где помнят, что кремлевская карательная акция 20 января 1990 года началась с устроенного спецподразделением «Вымпел» КГБ СССР взрыва энергоблока телерадиоцентра, а через год советский спецназ штурмовал телецентр в Вильнюсе. Можно вспомнить и убийство азербайджанской журналистки Салатын Аскеровой в январе 1991 года. Совершили его армянские боевики. Но за несколько месяцев до этого комендант «Степанакертского телерадиоцентра» подполковник Александр Ищук прямо обвинял Салатын в «разжигании межнациональной розни», а у главаря расстрелявшей автомобиль, где ехала журналистка, «боевой группы» Арно Мкртчяна обнаружилось липовое удостоверение внештатного корреспондента областного телевидения НКАО. После этого трудно поверить, что подполковник Ищук здесь ну абсолютно ни при чем.

И, наконец, самое главное, такой шаг прямо противоречит той политике сотрудничества и открытости, которая закреплена между Баку и Москвой, в том числе и в подписанной уже в феврале нынешнего года Московской Декларации, частью которой является, в частности, Международный гуманитарный форум. И это уже не мнение отдельно взятых журналистов и пропагандистов от Пегова и Коца и до Симоньян. И не тот случай, когда советскому подполковнику в Ханкенди регулярно заносили коньяк. «Роскомпозор» — это государственная инстанция, и отвечать на явно недружественные шаги Москвы тоже следует на уровне государства. Где самым логичным шагом будет распространение в Азербайджане на российскую пропагандистскую машину тех же процедур, которые уже давно применяются во многих странах мира. Где не только лишают лицензии местные «дочки» разнообразных «Спутников». И «Раша Тудей». Важно, что сотрудников роспропаганды уже не считают журналистами. Им отказывают в аккредитации, в частности, во внешнеполитических ведомствах, закрывают въезд в страну и т.д. Подобные меры, особенно на фоне той «грязной войны», которую ведут средства роспропаганды, вполне законны и более чем оправданы. Да, в Баку до последнего времени воздерживались от подобных санкций, отдавая приоритет духу сотрудничества между Азербайджаном и Россией. Но если в РФ нашу добрую волю не оценили и приняли, то ли за слабость, то ли еще за что, то настало время провести «красные линии» и развеять иллюзии. И продемонстрировать на деле, что с Азербайджаном надо на «вы».

Редакция Minval.az