29 апреля министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной.

Делегация была проинформирована о реформах, проводимых в азербайджанской армии в соответствии с поручениями президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, а также о работе, проделанной на освобожденных территориях и текущая ситуация на азербайджано-армянской границе.

Министр обороны рассказал об успехах, достигнутых в сотрудничестве с НАТО, отметив важность дальнейшего развития отношений.

Выразив признательность за теплый прием, Коломина высоко оценил тесное сотрудничество азербайджанской армии с ВС Турции. Он подчеркнул, что это сотрудничество также внесет значительный вклад в отношения Азербайджан-НАТО.

В завершение стороны обменялись мнениями о перспективах развития двусторонних отношений, военно-политической обстановке в регионе, а также других вопросах, представляющих взаимный интерес.