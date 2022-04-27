С целью получить «добро» на свержение власти, член партии АРФ «Дашнакцутюн» Армен Рустамян днями ранее отправился в Москву. Об этом сообщил близкий к команде премьер-министра Армении Никола Пашиняна ресурс — телеграм-канал «Баграмян 26».

«Разместившись в одной из московских гостиниц Рустамян попытался организовать встречу с высокопоставленными российскими чиновниками, чтобы согласовать действия оппозиции с Кремлем и получить заветное «добро».

Но, несмотря на все усилия, с ним согласился встретиться лишь один чиновник низкого звена, который приехав в гостиницу передал Рустамяну, что помочь ему никак не может, а в Кремле работают с Пашиняном, на что указывает и прием, оказанный Пашиняну в ходе официального визита.

В итоге, Армен Рустамян уехавший в Москву чтобы получить «добро», вернулся с пустыми руками, не получив не то, что «добро», но даже «понимание»», – говорится в сообщении телеграм–канала.