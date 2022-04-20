Британия вооружит ВСУ современными противокорабельными ракетами Brimstone.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон во вторник, цитирует Reuters.

«Одна из систем, которую мы рассматриваем… заключается в том, чтобы суметь установить несколько Brimstone на транспортные средства, чтобы посмотреть, будет ли это работать», – сказал Джонсон.

Он отметил, что в настоящее время Лондон ищет способы поставить Украине противокорабельные ракеты, включая свои Brimstone.

Brimstone с тандемной боевой частью имеет вес 49 кг, длину – 1,8 м, диаметр – 188 мм.