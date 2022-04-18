Более десяти кораблей Балтийского флота вышли в море для участия в тактических учениях с боевыми стрельбами, сообщается на сайте Министерства обороны РФ. Также в них задействованы морская авиация и более тысячи военнослужащих.

«В рамках манёвров в полигоны боевой подготовки Балтийского флота в Балтийском море вышли корабли для проведения ряда тактических учений», — уточнили в ведомстве.

Экипажи в ходе манёвров отработают нанесение условных ракетных ударов по кораблям «противника», выполнят артиллерийские стрельбы в морских полигонах флота и по воздушным и морским мишеням различной сложности. Участники учений также отточат навыки по отражению массированного авианалёта.

В манёврах задействованы малые ракетные корабли «Советск», «Одинцово», «Зелёный Дол», «Гейзер», ракетные катеры «Моршанск», «Димитровград», минно-тральные корабли «Александр Обухов», «Леонид Соболев», «Виктор Сигалов» и другие суда.