В захваченном Мелитополе во время ночных патрулирований за несколько недель были ликвидированы 70 российских военных, в том числе «кадыровцев». Об этом в среду, 13 апреля, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Причина смерти ночных патрульных во время комендантского часа – ножевые и огнестрельные ранения. Информацию о точном количестве убитых и обстоятельствах смерти оккупационная администрация тщательно скрывает», — говорится в сообщении.

В распоряжении ГУР Минобороны имеется информация о том, что это следствие работы украинского движения сопротивления Мелитополя.

«В настоящее время подразделения российских войск не добились результатов по поиску лиц, причастных к уничтожению военнослужащих РФ», — подчеркивают в украинской разведке.

Отмечается, что неизвестные партизаны уничтожают россиян с 20 марта. По состоянию на 12 апреля были ликвидированы 70 российских военных.