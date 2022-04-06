В соответствии с планом слаживания войск Нахчыванского гарнизона на 2022 учебный год, были проведены совместные тактические учения на тему «Организация пограничного поиска для предотвращения нарушений государственной границы». Об этом сообщает Минобороны Азербайджана,

Согласно сценарию учений, нарушители попытались пересечь границу, проникнув на территорию Нахчыванской Автономной Республики. По сигналу, поступившему от пограничного наряда, личный состав пограничных подразделений был поднят по команде «К оружию». Группа «Тревога» направилась к месту происшествия, а пограничные наряды Группы военной завесы — в направлении нарушения государственной границы для блокирования территории вдоль установленных пределов. При обнаружении признаков нарушения государственной границы была усилена охрана границы, оповещены подразделения соответствующих структур. Поисковые мероприятия в направлении нарушения государственной границы осуществлялись мобильными группами пограничной комендатуры и поисковыми группами, привлеченными с пограничных застав.

В оперативном районе был создан совместный штаб для более эффективного проведения оперативно-поисковых мероприятий. С целью недопущения проникновения нарушителей границы вглубь, совместно со связующими группами Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван» с привлечением групп специального назначения Отдельной общевойсковой армии и отряда специального назначения Отдельной оперативной бригады Внутренних войск «Нахчыван», территория вдоль обозначенных пределов была заблокирована. В ходе совместных мероприятий в целях сбора информации о неизвестных лицах в населенных пунктах на изолированных территориях, были проведены рейды на прилегающих к территории дорогах, организована служба контрольно-пропускного пункта на въездах и выездах в оперативный район.

В результате проведенных успешных поисковых операций выявленные нарушители границы были окружены и задержаны, деятельность по пограничному поиску была приостановлена, сняты установленные ограничения.

В заключение первый заместитель командира — начальник штаба Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван» полковник Мухтар Гамзаев отметил, что в результате совместной деятельности все поставленные цели были достигнуты.