Сократился товарооборот между Азербайджаном и Китаем

Товарооборот между Азербайджаном и Китаем в январе — сентябре 2021 года составил 1,293 миллиарда долларов, что на 10,2 процента меньше показателя аналогичного периода прошлого года.

Об этом говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Азербайджанский экспорт в Китай в указанный период составил 134,552 миллиона долларов (сокращение более чем в два раза, или на 285,6 миллиона долларов), а импорт из Китая — около 1,159 миллиарда долларов (рост на 14,3 процента, или 144,645 миллиона долларов).

По данным ГТК, удельный вес ненефтяной продукции в общем азербайджанском экспорте в Китай составил 0,92 процента.

Внешнеторговый оборот Азербайджана в январе – сентябре 2021 года в целом превысил 22,974 миллиарда долларов. Из них на экспорт пришлись 14,63 миллиарда долларов (63,68 процента), а на импорт – 8,344 миллиарда долларов (36,32 процента).