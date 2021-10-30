Россельхознадзор разрешил поставки томатов в Россию ряду азербайджанских предприятий

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Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) одобрила экспорт томатов в страну 16 азербайджанским предприятиям.
Как сообщает Россельхознадзор, экспорт томатов эти предприятия смогут начать осуществлять с первого ноября нынешнего года.
Так, ввоз томатов одобрен:
ООО «Caspian Agro AZ» (Абшеронский район);
ООО «Baku agro az» (Сабаильский район);
ООО «Зира агро органик» (Насиминский район);
ООО «Бизим агро» (Наримановский район);
ООО «Еlbа agro 003» (Насиминский район);
ООО «Джан Агро» (Наримановский район);
ООО «Teodoro» (Гаджигабульский район);
ООО «Асад Агро» (Кюрдамирский район);
ООО «Grovv Group Azerbaijan» (Хатаинский район);
ООО «Теби» (Кюрдамирский район);
ООО «Багиров» (Кюрдамирский район).
ИП «Гасымов Бахруз Агагусейн оглу» (город Барда);
ИП «Шафиев Нофель Геюш» (Билясуварский район);
ИП «Рахманов Фуад Гурбан» (Хатаинский район);
ИП «Алескеров Мурад Ильгар оглу» (Хазарский район);
ИП «Гусейнов Сархан Фарасат оглу» (Хазарский район).
Отметим, что Азербайджан продолжит поставлять в Россию яблоки и томаты железнодорожными вагонами до первого апреля 2022 года, а после этой даты предусмотрен переход на контейнерные перевозки.