Россельхознадзор разрешил поставки томатов в Россию ряду азербайджанских предприятий

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Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) одобрила экспорт томатов в страну 16 азербайджанским предприятиям.

Как сообщает Россельхознадзор, экспорт томатов эти предприятия смогут начать осуществлять с первого ноября нынешнего года.

Так, ввоз томатов одобрен:

ООО «Caspian Agro AZ» (Абшеронский район);

ООО «Baku agro az» (Сабаильский район);

ООО «Зира агро органик» (Насиминский район);

ООО «Бизим агро» (Наримановский район);

ООО «Еlbа agro 003» (Насиминский район);

ООО «Джан Агро» (Наримановский район);

ООО «Teodoro» (Гаджигабульский район);

ООО «Асад Агро» (Кюрдамирский район);

ООО «Grovv Group Azerbaijan» (Хатаинский район);

ООО «Теби» (Кюрдамирский район);

ООО «Багиров» (Кюрдамирский район).

ИП «Гасымов Бахруз Агагусейн оглу» (город Барда);

ИП «Шафиев Нофель Геюш» (Билясуварский район);

ИП «Рахманов Фуад Гурбан» (Хатаинский район);

ИП «Алескеров Мурад Ильгар оглу» (Хазарский район);

ИП «Гусейнов Сархан Фарасат оглу» (Хазарский район).

Отметим, что Азербайджан продолжит поставлять в Россию яблоки и томаты железнодорожными вагонами до первого апреля 2022 года, а после этой даты предусмотрен переход на контейнерные перевозки.