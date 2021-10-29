В Центробанке заявили, что не давали банкам указаний приостановить прием долларов



«Центробанк Азербайджана (ЦБА) не давал банкам каких-либо указаний по приостановлению приема доллара. Мы не знаем, какие источники распространяют эту информацию».

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный директор Центробанка Агшин Велиев.

По словам А. Велиева, на сегодняшний день выявлено 125 фальшивых купюр в иностранной валюте, и это является сравнительно невысоким показателем, учитывая мировую практику.

«ЦБА рекомендует банкам адаптировать свои пункты приема банкнот и системы так, чтобы своевременно выявлять поддельные банкноты в иностранной валюте», — отметил он.