Переименование Facebook спровоцировало рост акций компании

Акции Facebook выросли в цене на почти на 3% после того, как было объявлено о переименовании компании Марка Цукерберга на Meta. Об этом свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Стоимость ценных бумаг начала колебаться уже во время ежегодной конференции с участием главы компании, которая продолжалась больше часа. Резкий взлёт в цене акций последовал за объявлением о переименовании, которое Цукерберг отложил на самый конец своего выступления. Сейчас цена акций выросла на 2,75% к уровню открытия ($8,6), уточняет «Лайф».