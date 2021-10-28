The Economist считает альтернативой российскому газу азербайджанский

Европе необходимо искать альтернативу поставкам российского газа. Одной из таких альтернатив является азербайджанский газ, пишет RT со ссылкой на The Economist.

Авторы статьи отмечают, что европейским странам не удастся полностью отказаться от российского газа.

В статье говорится, что страны Европы не смогут заменить российский газ американским сжиженным природным газом ввиду его большой стоимости.

Издание считает, что пока Европа может рассматривать в качестве альтернативы поставок российского газа лишь Южный газотранспортный коридор, позволяющий в настоящее время транспортировать до 10 млрд куб. м. из Азербайджана. При этом издание констатирует, что это покроет лишь малую часть потребностей ЕС.

Также авторы статьи обратили внимание на будущий газопровод из Израиля длиной 1900 км, мощность которого составит 20 млрд куб. м.