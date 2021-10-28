Молдова нуждается в помощи Германии из-за ситуации с газом

Власти Молдовы обратились к Германии за помощью из-за ситуации с газом, сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Spiegel в четверг, 28 октября.

Президент Молдовы Майя Санду попросила о помощи немецкого коллегу Франка-Вальтера Штайнмайера, когда он посещал Кишинев в сентябре. Также сообщается, что позже состоялась еще одна беседа по этому поводу.

В МИД Германии сообщили, что правительство Германии «на всех уровнях находится в контакте с Молдовой касательно кратко- и среднесрочных возможностей оказания поддержки» в вопросах поставок газа.