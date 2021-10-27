Азербайджан подписал новый кредитный договор с Всемирным банком на $65 млн.

27 октября 2021 года был подписан договор между правительством Азербайджана и входящим в Группу Всемирного банка Международным банком реконструкции и развития о предоставлении кредита в рамках «Регионального проекта дорог и развития».

Как сообщает Министерство финансов, кредитное соглашение на сумму 65 млн. долларов США подписали от имени правительства Азербайджана министр финансов Самир Шарифов, от имени Всемирного банка менеджер по Азербайджану Сара Майкл.

На церемонии подписания была дана высокая оценка постоянной поддержке, оказываемой Группе Всемирного банка осуществляемым в Азербайджане программам развития. С.Шарифов выразил удовлетворение длительным стратегическим партнерством между Азербайджаном и Всемирным банком и отметил финансовую поддержку, оказываемую банком ряду важных проектов, реализуемых правительством. Министр отметил, что цель проекта, который будет осуществлен совместно с Всемирным банком – обеспечить безопасное движение по дороге Сальян-Билясувар.