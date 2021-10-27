В Азербайджане хотят повысить прожиточный минимум и критерий нуждаемости

Размер прожиточного минимума в Азербайджане в 2022 году планируется установить на уровне 205 манатов.

Этот показатель включен в проект закона о прожиточном минимуме на 2022 год.

Напомним, что прожиточный минимум на 2021 год по стране установлен в размере 196 манатов, для трудоспособного населения — 207 манатов, для пенсионеров — 162 маната, для детей — 175 манатов.

В 2022 году размер критерия нуждаемости в Азербайджане, как ожидается, составит 200 манатов.

Об этом говорится в проекте закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2022 год».

Законопроект уже поступил в Милли Меджлис (парламент), и его планируется обсудить на пленарных заседаниях.

Отметим, что на 2021 год критерий нуждаемости был установлен в размере 170 манатов.