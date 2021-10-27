В Азербайджане увеличиваются расходы на содержание диппредставительств и на международную деятельность

Стали известны средства, которые будут выделены из госбюджета следующего года на международные отношения.

Это нашло отражение в законопроекте «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2022 год», передает АПА.

Согласно законопроекту, из госбюджета 2022 года на международные отношения будет выделено 361 900 000 манатов.

Таким образом, по сравнению с 2021 годом в 2022 году предусмотрено повышение расходов на международные отношения на 24%. В 2021 году в этих целях было выделено 274 300 000 манатов.

Отметим, средства, выделяемые по этой статье расходов, предусмотрены для сотрудничества с международными и региональными организациями и финансовыми институтами, содержание дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом, международную деятельность и проведение других подобных мероприятий, а также мероприятий международного уровня, для прочих расходов, связанных с деятельностью дипломатических представительств и консульств Азербайджанской Республики за рубежом.