Для участия в форуме в Азербайджан прибудут 500 турецких предпринимателей

В Баку пройдет 25-й Международный бизнес-форум (İBF — İnternational Business Forum) с участием свыше тысячи бизнесменов и инвесторов из ряда стран, из них 500 — из Турции.

Форум организован Ассоциацией независимых промышленников и предпринимателей Турции (MÜSİAD) при сотрудничестве с Агентством по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики Азербайджана.

Поддержку в организации форума окажут Министерство торговли Турции, Министерство экономики Азербайджана, Ассоциация бизнесменов и промышленников Турции и Азербайджана и представительство MÜSİAD в Азербайджане.

Программа мероприятия предусматривает проведение ряда панелей на различные темы, в которых примут участие известные бизнесмены из Канады, Европы, США, России, Северной Африки и с Ближнего Востока.

25-й Международный форум IBF организован в Баку с целью привлечь внимание к торговому и инвестиционному потенциалу Азербайджана. Будут организованы встречи представителей отдельных отраслей экономики для обсуждения преимуществ в сфере продуктов питания, сельского хозяйства, животноводства, туризма, энергетики, строительства и здравоохранения. В рамках форума будут организованы презентации и посещение заводов, участники смогут лично понаблюдать за процессом производства.

Председатель Международного бизнес-форума (IBF) Эрол Ярар рассказал агентству «Анадолу», что форум станет самым важным в истории Азербайджана, в нем примут участие известные предприниматели из Турции и со всего мира.

По словам Ярара, для участия в форуме в Азербайджан отправятся 500 турецких предпринимателей, осуществляющих деятельность в различных сферах.

«Карабах имеет очень важный сельскохозяйственный и горнодобывающий потенциал, который необходимо развивать. Поедут наши инвесторы, которые заинтересованы в этом вопросе. Переговоры с Министерством экономики Азербайджана продолжаются. Они нас с нетерпением ждут», — сказал он.

Ярар отметил, что только в Карабахе есть возможность реализации миллионных инвестиционных проектов.

«Азербайджан обладает очень серьезным туристическим, медицинским и сельскохозяйственным потенциалом. Речь идет об увеличении объема внешней торговли между странами на 4-5 миллиардов долларов», — добавил он.