Песков разъяснил позицию Москвы по газовым переговорам с Кишиневом

В Кремле надеются на продолжение диалога с Молдовой по газовой тематике, позиция «Газпрома» в этом вопросе предельно понятна и проста, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами у представителя Кремля поинтересовались, не планируется ли контактов Владимира Путина с руководством Молдовы после завершившихся в пятницу безрезультатно переговоров Москвы и Кишинева по вопросу продления газового контракта.

«Нет, у президента пока нет в планах, но, с другой стороны, как-то продолжать диалог надо», — ответил Песков (цитата по «Интерфаксу»).

При этом он заметил, что «все позиции хорошо понятны».

«Позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста, это — коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки», — пояснил Песков.

«Разговор надеемся так или иначе будет продолжаться», — добавил он.