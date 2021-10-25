Нефть дорожает

Нефть уверенно дорожает в ходе торгов в понедельник. Цена на WTI увеличивается более чем на 1% и находится на семилетнем максимуме.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подорожали на $0,84 (на 0,98%) — до $86,37 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повышаются на $0,95 (на 1,13%) — до $84,71 за баррель.

В определенный момент торгов цена WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с 2014 года.

«Бычье» настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос возрастает на фоне постпандемийного восстановления», — прокомментировал ситуацию на рынке аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава. Его слова приводит «Интерфакс»

Росту цен также способствует беспокойство рынка по поводу дефицита газа и угля в Китае, Индии и Европе, что приводит к переходу на нефтяное топливо при электрогенерации.