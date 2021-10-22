Омск и Баку свяжут рейсы авиакомпаний «Северный Ветер» и «Икар»

Росавиация опубликовала приказ о выдаче допусков на выполнение международных перевозок из региональных аэропортов, в том числе из Омска.

Сразу две авиакомпании получили разрешение на полеты в Азербайджан по маршруту «Омск-Баку». «Северный Ветер» и «Икар» могут запланировать по 7 рейсов в неделю, пишет российский интернет-портал newsomsk.ru.

Напомним, что в этом году из Омска уже запускали рейсы в Баку. Однако перевозчик — «Уральские авиалинии» — выполнил лишь три вылета. Но затем рейсы отменили без объяснения причин. Сейчас из омского аэропорта не совершается полетов в Баку.