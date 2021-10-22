Подписан меморандум о взаимопонимании между ООН и Азербайджаном

Офис ООН в Азербайджане подписал меморандум о взаимопонимании с Фондом развития предпринимательства и Агентством по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) с целью содействия корпоративной устойчивости посредством глобального соглашения ООН.

Документ подписали резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева, председатель правления KOBİA Орхан Мамедов и председатель правления Фонда Осман Халиев, пишет АПА.

Целью меморандума является укрепление отношений между обществом, бизнесом и государством для достижения пяти приоритетов социально-экономического развития, адаптированных с целями в сфере устойчивого развития, построение устойчивых бизнес-моделей в процессе восстановления после пандемии COVID-19, а также помощь местным компаниям в выходе на международные рынки и повышении их конкурентоспособности.