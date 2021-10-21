Захарова: Россия заинтересована в расширении делового присутствия в Азербайджане

Российские экономические операторы готовы принять участие в постконфликтом восстановлении. 17-18 ноября группа российских компаний планирует вновь посетить Азербайджан.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

По ее словам, одним из примеров взаимодействия и кооперации в этом направлении является состоявшаяся в Джебраильском районе закладка совместного сервисного центра «КамАз» и производственного объединения «Гянджинский автомобильный завод».

Захарова отметила, что Россия заинтересована в расширении российского делового присутствия в Азербайджане.