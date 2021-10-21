В Азербайджане на 6,7 процентов возросли социально ориентированные расходы



Обнародована сумма социально ориентированных расходов за девять месяцев текущего года.

Это отражено в опубликованной Министерством финансов информации об исполнении государственного бюджета Азербайджана за девять месяцев 2021 года, передает АПА.

Отмечается, что согласно экономической классификации, расходы на фонд оплаты труда, стипендии и социальные пособия, медикаменты и продукты питания составляют 43,2 процента от фактических расходов государственного бюджета и исполнены на сумму 7655,2 млн. манатов.

Это на 483,5 млн. манатов или 6,7 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.