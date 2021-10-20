Алиев предрек превращение Зангилана в центр транспортной логистики страны

Как вам известно, в советское время в Зангилане не было аэропорта. Сейчас будет не просто аэропорт, а международный аэропорт, и Зангилан станет транспортно-логистическим центром нашей страны.

Об этом президент Ильхам Алиев сказал на встрече с представителями общественности Зангиланского района.

«Отсюда проходит Зангезурский коридор, строится железная дорога, автодорога Горадиз-Агбенд. Последние события, связанные с открытием Зангезурского коридора, показывают, что мы добиваемся желаемого», — сказал глава государства, которого цитирует АЗЕРТАДЖ.

«Сегодня в Москве состоится очередная встреча заместителей премьер-министров Азербайджана, России и Армении, там еще раз прозвучит наша позиция. Таким образом, в Зангилане будут созданы транспортно-логистический центр, железнодорожный узел, автомобильные дороги – вся эта инфраструктура, будут летать транспортные, пассажирские самолеты», — добавил президент.