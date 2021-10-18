Кямаледдин Гейдаров пригласил катарских предпринимателей в Карабах

«Сотрудничество между Азербайджаном и Катаром, основа которого была заложена до 1994 года, успешно развивается сегодня».

Об этом заявил сопредседатель Совместной азербайджано-катарской межправительственной экономической, торговой и технической комиссии, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров на заседании комиссии в Баку, передает АПА.

Министр отметил, что в результате целенаправленной политики, проводимой главами государств, отношения между Государством Катар и Азербайджаном успешно развиты по многим направлениям: «В ходе кратковременного визита визовая проблема между Азербайджаном и Катаром сегодня была решена.

Во время 44-дневной войны Азербайджанская армия освободила наши территории, находившиеся под оккупацией Армении 30 лет. Азербайджан уже восстановил свою территориальную целостность. В настоящее время на этих территориях ведутся созидательные работы. Мы приглашаем катарских предпринимателей принять участие в восстановительных работах на этих территориях».