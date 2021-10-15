Анкара и Баку договорились о поставках дополнительных объемов газа в Турцию

Турция и Азербайджан подписали торговое соглашение о поставках дополнительных 11 млрд кубометров газа по трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, передает «Анадолу».

Срок действия соглашения – до конца 2024 года, проинформировал глава Минэнерго.

По словам министра, Турция добилась значительного прогресса в обеспечении дополнительных поставок природного газа.

Благодаря успешной энергетической дипломатии Турция с легкостью преодолеет нынешний сложный период, когда весь мир столкнулся с серьезным кризисом поставок, считает Донмез.

«Успешно продвигаются переговоры по удовлетворению спроса на природный газ, который, вероятно, возрастет с приближением зимы. По сути, власти стран-экспортеров газа заявили, что поставки голубого топлива в Турцию будут увеличиваться. В рамках этих мероприятий мы подписали с Азербайджаном соглашение о поставках дополнительных объемов газа по трубопроводу Баку — Тбилиси — Эрзурум до 2024 года, речь идет об 11 млрд кубометров», — отметил глава Минэнерго.