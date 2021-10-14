Госкомпания SOCAR нарастила добычу углеводородов

В третьем квартале этого года на месторождениях, эксплуатируемых SOCAR, было добыто около 2 млн. тонн нефти и 2 млрд. кубометров газа, таким образом, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года SOCAR увеличила добычу нефти на 10%, газа — на 9%.

Как говорится в ежеквартальном отчете SOCAR, выполнен план комплексных мероприятий, осуществляемых с целью поддержания стабильного уровня добычи на эксплуатируемых компанией месторождениях нефти и газа», — отмечается в отчете.

Согласно отчету, в третьем квартале 2021 года в стране добыто около 8,7 млн. тонн нефти, 11,3 млн. кубометров газа, что по сравнению с соответствующим периодом прошлого года больше на 6% и 38,6% соответственно.

«Рост добычи нефти в основном был связан с относительным смягчением ограничений на добычу в рамках соглашения ОПЕК+», — отмечается в отчете.

В отчете отмечается, что компанией было проведено более 20 тыс. метров буровых работ, что на 82% больше, чем за аналогичный период прошлого года.