Россия может заняться восстановлением энергообъектов в Карабахе

Обсуждение заинтересованности российских компаний в реализации совместных проектов по строительству, модернизации, восстановлению гидроэлектростанций и других энергообъектов на территории Карабахского региона состоялось на встрече министров энергетики России и Азербайджана. Об этом говорится на сайте Минэнерго РФ.

«Прорабатывается вопрос организации деловой миссии российских энергетических предприятий в этот регион для оценки ситуации и возможности реализации совместно с азербайджанской стороной указанных проектов», — также говорится в сообщении.

В рамках Российской энергетической недели прошла встреча главы Минэнерго РФ Николая Шульгинова и министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова.

Шульгинов сообщил о продолжении работы по изучению возможности объединения энергосистем России, Азербайджана и Ирана (проект энергомоста «Север – Юг»), сообщается на сайте министерства.

«Первым этапом должна стать разработка технико-экономического обоснования проекта, соглашение которое уже подписано компаниями «ТАВАНИР», «Азерэнержи», «СО ЕЭС» и «Россети». В качестве разработчика проекта выбрана иранская инжиниринговая компания «Моненко», — приводит ведомство слова министра энергетики РФ.