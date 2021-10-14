В Венгрии объяснили отказ от поставок газа через Украину

Венгрия приняла решение отказаться от поставок газа через Украину ради обеспечения своей энергетической безопасности. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на Российской энергетической неделе, передает ТАСС.

«Мы знаем, что маршрут, который использовался [для поставок газа] через Украину нуждается в серьезной реконструкции, которая не проводилась. Мы отвергли предложение о получении газа через Украину, потому что мы должны способствовать энергетической безопасности нашей страны», — отметил он. Министр подчеркнул, что таково решение Венгрии и никто не имеет права вмешиваться в суверенные дела этой страны.

Сийярто отметил, что политика и идеология не должны смешиваться с энергетикой, поскольку это может привести к таким проблемам, как разворачивающийся в настоящее время газовый кризис в Европе. Кроме того, глава МИД подчеркнул, что в Европе сейчас практически отсутствует интерес к сотрудничеству с Россией, и выразил надежду на развитие такого сотрудничества в будущем.