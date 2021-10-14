Шахбазов: Азербайджан не хотел бы более высокую цену нефти

Нынешние цены на нефть удовлетворяют Азербайджан, но приоритетом является их стабильность. Об этом заявил журналистам министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов в кулуарах «Российской энергетической недели».

«Как страну-производителя эта цена нас, конечно же, удовлетворяет. Но главное, чтобы эта цена была стабильна. Главная цель заключается в том, что цена нефти должна быть стабильной, прогнозируемой», — сказал он.

При этом Шахбазов отметил, что Азербайджан не хотел бы более высокую цену нефти. «Мы считаем, что эти цены могут быть даже чуть ниже. Они должны быть такие, чтобы был комфорт не только для стран-производителей, но и для стран-потребителей», — добавил министр.

Оценивая нынешнюю ситуацию на нефтяном рынке, Шахбазов подчеркнул, что все довольны происходящим. «Нет никаких особо больших тем вокруг ни цены нефти, ни количества ее поставок», — указал он.

«А то, что происходит на газовом рынке — здесь нужно какое-то регулирование. Что нужно делать — я сейчас не могу сказать», — добавил министр.