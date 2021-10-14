Эрдоган уволил трех высокопоставленных чиновников Центробанка после обвала лиры

Турецкая лира обновляет минимум за минимумом, сообщает РИА Новости.

Президент Эрдоган на этом фоне уволил трех высокопоставленных чиновников Центробанка, в том числе двух заместителей руководителя.

Одного из них эксперты называли единственным чиновником ЦБ, выступавшим против снижения процентной ставки, на котором настаивает Эрдоган — президент считает, что высокие ставки разгоняют инфляцию.

После решения об отставках лира вновь обновила исторический минимум. За последние недели турецкая валюта уже несколько раз обновляла минимум к доллару, который держался с июня.