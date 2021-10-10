Генсек PETDER: Членство SOCAR усилит нашу ассоциацию

Деятельность SOCAR в Турции, безусловно, играет исключительно важное значение с точки зрения усиления внутреннего рынка страны и повышения качества.

Об этом сказал генеральный секретарь Ассоциации нефтяной промышленности Турции (PETDER) Коксал Онур.

Он отметил, что «дочка» SOCAR в Турции — компания SOCAR Turkey Energy — стала 17-ым членом PETDER.

«Мы очень рады, что компания SOCAR вступила в ряды нашей ассоциации. Считаю, что участие компании усилит возможности PETDER, которая последние 25 лет является крупнейшим представителем топливно-энергетической промышленности Турции», — приводит «Репорт» его слова.

Отметим, что недавно SOCAR Turkey Energy стала членом Ассоциации нефтяной промышленности Турции, куда также входят Alpet, Aytemiz, Belgin, bp, Castrol, Exxon Mobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Shell, Shell & Turcas, Total Energies и другие крупные участники рынка.