Азербайджан рассчитывает на немецкие инвестиции

Немецкие бизнесмены приглашены к активному сотрудничеству и инвестированию в промышленные парки Азербайджана, говорится в сообщении министерства экономики Азербайджана.

По данным ведомства, об этом говорилось в ходе посещения исполнительным директором Германо-азербайджанской торговой палаты Тобиасом Бауманном и сотрудниками посольства Германии в Баку Сумгайытского химического промышленного парка.

Гости были проинформированы о льготах и условиях, созданных в промпарке для предпринимателей и резидентов, о Центре профессионального образования.

Кроме того, они посетили завод по производству стальных труб ООО «Азертехнолайн», который является резидентом промпарка.