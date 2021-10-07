Товарооборот между Турцией и Азербайджаном демонстрирует существенный рост

7 октября, 22:56

В августе 2021 года товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 81,718 миллиона долларов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года — до 248,84 миллиона долларов.

«В августе турецкий экспорт в Азербайджан составил 198,032 миллиона долларов, а импорт из этой страны – 50,808 миллиона долларов», — говорится в сообщении министерства торговли Турции, которое приводит «Тренд».

В январе — августе товарооборот между двумя странами в целом вырос на 465,5 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, составив 1,763 миллиарда долларов.

«В указанный период турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,368 миллиарда долларов, импорт – 395 миллионов долларов», — сказали в ведомстве.

В прошлом году товарооборот между Турцией и Азербайджаном вырос на 187,296 миллиона долларов по сравнению с 2019 годом, составив 2,221 миллиарда долларов. При этом турецкий экспорт в Азербайджан составил 1,855 миллиарда долларов, а импорт — 366 миллионов долларов.

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Турция закрыла все КПП на границе с Ираном в поддержку Азербайджана

7 октября, 17:10

Турция закрыла все свои контрольно-пропускные пункты для иранских грузовиков. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации развития торговли с Ираном Озджан Алаш.

По его словам, данное решение принято в качестве ответа на запрет для проезда турецких фур в Иран.

«Торговый оборот между Ираном и Турцией полностью приостановлен из-за напряженной ситуации на границе Ирана с Азербайджаном», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, ситуация может отразиться негативно на торговых отношениях Тегерана и Анкары, товарооборот между которыми и так снизился из-за пандемии коронавируса.