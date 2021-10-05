Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

5 октября, 11:18

Цена на газ в Европе на открытии торгов 5 октября вновь побила рекорд и почти достигла $1250 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1247,4 за 1 тыс. куб. м, или 104 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

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Алиев: Пусть никто не сует свой нос в наши дела

4 октября, 22:17

Мы очистили от захватчиков 130 километров азербайджано-иранской границы. Эти 130 километров находились под армянской оккупацией. Необходимо изучить, какие процессы в то время здесь происходили. Сейчас мы изучаем это.

Об этом заявил президент Ильхам Алиев на встрече с представителями общественности Джебраильского района.

Глава государства сказал: «А то обвинять Азербайджан на пустом месте в том, что он привлек в Азербайджан какую-то страну. Якобы Азербайджаном управляет не азербайджанский народ, не Азербайджанское государство, а какая-то сторонняя сила. Это неуважение к нам. Мы никогда не сможем принять это. И каждый должен знать это. Азербайджан и впредь будет планировать свои внешние связи и внутренние дела так, как считает нужным. Пусть никто не сует свой нос в наши дела». Его слова приводит АЗЕРТАДЖ.