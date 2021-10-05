BP назвала причины продажи части доли в проекте SWAP в Азербайджане

BP решила продать половину своей 50-процентной доли в проекте разработки мелководья Абшеронского полуострова (SWAP) для того, чтобы равномерно распределить свой инвестиционный потенциал в Азербайджане и направить капитал в другие области своего бизнеса в стране в соответствии со стратегией компании, сообщили Trend в BP Azerbaijan.

«Мы останемся оператором проекта в течение периода разведки на контрактной территории, и это позволяет нам удерживать существенную позицию в активе. В Азербайджане мы являемся оператором крупнейших в стране проектов по добыче углеводородов и построили одно из самых успешных партнерских отношений в мире. Мы в bp гордимся тем, что работаем в этом регионе безопасно и надежно на протяжении почти трех десятилетий. Мы продолжим фокусироваться на устойчивом углеводородном бизнесе в течение следующих трех десятилетий, генерируя доходы для Азербайджана и денежные средства, которые позволят нам превратиться в интегрированную энергетическую компанию», – заявили в BP.

Компания продаст половину своей 50-процентной доли в проекте SWAP компании ЛУКОЙЛ. После закрытия сделки BP останется оператором соглашения о разделе продукции по SWAP в течение периода разведки с 25-процентной долей участия. По завершении сделки доли участия в проекте будут выглядеть следующим образом: SOCAR Oil Affiliate – 50 процентов, BP – 25 процентов, ЛУКОЙЛ – 25 процентов.

Ожидается, что после утверждения правительством Азербайджана сделка, вступившая в силу 1 июля 2021 года, будет завершена в четвертом квартале 2021 года.