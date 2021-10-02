Азербайджан будет экспортировать газ в Турцию на новых условиях

В рамках первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз-1», расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, достигнуто трехлетнее соглашение о транспортировки газа из Азербайджана в Турцию.

Контракт на поставку газа в рамках проекта «Шахдениз-1» был заключен в 2001 году, а его срок истек 16 апреля этого года. После окончания срока действия договора поставки газа из Азербайджана в Турцию в рамках «Шахдениз-1» были приостановлены.

«Контракт продлен на 3 года, то есть до конца 2024 года. Транспортировка газа возобновлена с августа», — сообщили в Минэнерго.

Согласно информации, по новому контракту в Турцию будет транспортироваться 3,5 млрд. кубометров газа в год (ранее — 6,6 млрд. кубометров — ред.). Кроме того, в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз («Шахдениз-2») в Турцию будет поставляться 6 млрд. кубометров газа.

Отметим, в рамках проекта «Шахдениз-2» предусмотрена транспортировка из Азербайджана в Турцию 6 млрд. кубометров газа, в Европу — 10 млрд. кубометров (посредством ТАП).