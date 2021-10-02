Азербайджан будет экспортировать газ в Турцию на новых условиях

2 октября, 15:45

В рамках первого этапа разработки газоконденсатного месторождения «Шахдениз-1», расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря, достигнуто трехлетнее соглашение о транспортировки газа из Азербайджана в Турцию.

Контракт на поставку газа в рамках проекта «Шахдениз-1» был заключен в 2001 году, а его срок истек 16 апреля этого года. После окончания срока действия договора поставки газа из Азербайджана в Турцию в рамках «Шахдениз-1» были приостановлены.

«Контракт продлен на 3 года, то есть до конца 2024 года. Транспортировка газа возобновлена с августа», — сообщили в Минэнерго.

Согласно информации, по новому контракту в Турцию будет транспортироваться 3,5 млрд. кубометров газа в год (ранее — 6,6 млрд. кубометров — ред.). Кроме того, в рамках второго этапа разработки месторождения Шахдениз («Шахдениз-2») в Турцию будет поставляться 6 млрд. кубометров газа.

Отметим, в рамках проекта «Шахдениз-2» предусмотрена транспортировка из Азербайджана в Турцию 6 млрд. кубометров газа, в Европу — 10 млрд. кубометров (посредством ТАП).

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«По заказу Путина»: Саакашвили написал письмо из тюрьмы

2 октября, 11:04

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в исправительном учреждении №12 в городе Рустави, обратился к своим сторонникам с письмом.

«Мои дорогие соратники и мой грузинский народ. Когда я уезжал из Киева и приехал сюда, я знал, что, скорее всего, меня арестуют по сфабрикованным, ложным приговорам, вынесенным по приказу Путина. Ни одна страна в мире, кроме России, не признает этот приговор, но я все же приехал, потому что верю в свою страну и в каждого из вас. Я хочу попросить вас всех пойти на выборы, чтобы ни один голос не был потерян, а после этого мы должны вместе защищать результаты референдума.

Моя свобода и, что более важно, свобода Грузии полностью зависит от ваших действий и боеспособности. От этого также зависит международная поддержка. Пожалуйста, не сомневайтесь и верьте, что наша победа в наших руках, я люблю вас, ваш верный Михаил Саакашвили», — написал политик.