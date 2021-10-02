Алиев заявил о готовности Азербайджана нарастить экспорт газа в Европу, но нужны новые контракты

Азербайджан готов увеличить объемы поставок газа в Европу при наличии соответствующего спроса у европейских потребителей и заключении новых контрактов, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому агентству EFE.

«Мы 31 декабря 2020 года начали экспорт газа в Европу и являемся надежным поставщиком газа. Наш газ дешевле, чем газ, поступающий из других источников. Мы поставляем газ в Европу на основе договоров. Поэтому, если у европейских потребителей имеется необходимость в дополнительных объемах, то нам надо начать переговоры, так как сначала надо определить, куда будет продаваться газ, а потом его добывать. Газовый бизнес работает на таком принципе», — сказал Алиев (все цитаты по «Интерфаксу»).

По его словам, запасы газа Азербайджана оцениваются в 2,6 трлн кубометров. «Этого объема нам хватит для удовлетворения внутренних потребностей, а также экспорта, как минимум в течение 100 лет. Кроме этого, в настоящее время мы на стадии разработки новых месторождений. Мы можем нарастить объемы добычи, но для этого нужно начать переговоры и заключить новые контракты», — отметил он.

Алиев подчеркнул, что по техническим и коммерческим причинам текущей зимой невозможно нарастить объем экспортных поставок азербайджанского газа в Европу. «Однако, если мы сейчас начнем, то по моему мнению, к следующей зиме мы будем готовы. Есть потенциал для увеличения объема поставок», — сказал президент.

Глава государства добавил, что в будущем Азербайджан может расширить географию поставок газа – за счет Балкан и стран Восточной Европы.